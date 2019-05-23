Sputnik нашел владельца "Победы", на которой Лавров катал Керри

МИД ЕРЕВАН, 22 мая – РИА Новости. Журналисты Журналисты Sputnik Армения выяснили, почему во время встречи в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров не прокатил госсекретаря США Майка Помпео на белой "Победе", как прежнего главу Госдепа Джона Керри.

Сам Лавров тогда отшутился: "Куда-то делся армянин, который мне эту "Победу" давал".

Редакции Sputnik удалось найти владельца ретроавтомобиля. Вартан Еремян объяснил, почему в этот раз не дал "Победу" главе российской дипломатии.

"Они мне звонили, но я был на соревнованиях в 800 км от Сочи и не смог предоставить машину. Жаль, конечно, но я всегда готов искупить вину и дать машину нашему министру", - сказал Еремян.

Он также рассказал о своем знакомстве с Лавровым: "Он меня спросил, армянин ли я. Я ответил, да, сочинский. А он говорит: "а я тбилисский". Человек он хороший – наш. После этой поездки несколько раз встречались. Здоровались. Он спрашивал: "Как там "Победа", стоит"? И я отвечал, что стоит".