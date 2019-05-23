В ДНР намерены эвакуировать персонал насосной станции из-за обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Ясиноватая, из-за угрозы жизни персонал объекта будет эвакуирован, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Оборонное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах объекта со стороны силовиков.

"Сегодня в 10.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны поселка Каменка в направлении Васильевки с применением противотанковых управляемых ракет, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонала дневная рабочая смена будет эвакуирована", - сказал представитель ведомства.