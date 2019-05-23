В Чили умерли шесть туристов из Бразилии

САНТЬЯГО, 23 мая - РИА Новости. Шесть туристов из Бразилии, включая двух детей, скончались в чилийской столице Сантьяго из-за отравления газом в арендованной квартире, сообщают местные власти.

"Погибли шесть граждан Бразилии, которые, согласно имеющейся у нас информации, находились в отпуске в Чили", - заявил бразильский консул в Сантьяго Эсекьель Чаморро.

По данным полиции, туристы приехали в Чили неделю назад и арендовали квартиру через онлайн-сервис краткосрочной аренде жилья.

Родственник одного из погибших связался с консулом после получения сообщения от одного из отдыхавших, что с ними происходит что-то странное. Чаморро прибыл по указанному адресу. Когда удалось открыть дверь, стал ощущаться сильный запах газа.

Жители здания были эвакуированы, пожарные службы пытаются установить источник утечки. Выясняются личности погибших и их родственные связи.