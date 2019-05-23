МИД РФ: принятие Западом решений в формате узких союзов подрывает устав ООН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Запад практикует принятие решений в ООН в формате узких ситуативных союзов, такой подход подрывает устав организации и не соответствует идеалам многосторонней дипломатии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Сегодня под ударом оказывается система международного права, выступавшего залогом стабильности и предсказуемости в мировых делах. Взамен Запад навязывает остальным участникам международных отношений некую формулу, некий придуманный им миропорядок, основанный на правилах. В итоге сложившаяся архитектура глобального управления испытывает серьезный стресс и просто не может эффективно функционировать в условии отсутствии единых для всех правил игры", - сказал Вершинин, выступая на пленарном заседании XIX Международных Лихачевских научных чтений в СПБГУП.

По его словам, "вместо многосторонней дипломатии, наиболее универсально воплощенной в ООН, практикуется принятие решений в формате узких ситуативных союзов, затем остальным государствам предлагается присоединиться к уже согласованным решениям, которые выдаются за позицию всего международного сообщества". "Считаем, что такой подход подрывает устав ООН и не соответствует идеалам подлинной многосторонности, разделяемым подавляющим большинством государств-членов организации", - подчеркнул он.

Вершинин отметил, что такие моменты не могут не отражаться на экономике. Несмотря на то, что мировая экономика по итогам 2018 года продемонстрировала признаки оживления и рост ВВП, растущая напряженность в торговых отношениях сохраняется, добавил дипломат.

"Стало очевидным, что долговая модель экономического роста исчерпала себя. Существующие глобальные механизмы регулирования теряют эффективность. Отсюда все более явной становится тенденция к протекционизму, одним из ее явлений являются политически мотивированные санкции", - сказал Вершинин.