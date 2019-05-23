За год в университете на базе "Сириуса" прошли обучение более 500 студентов

ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Более 500 студентов в этом году прошли обучение в университете, открывшемся на базе образовательного центра "Сириус" в городе Сочи, сообщила журналистам в Хабаровске руководитель центра "Сириус", глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
"Первого сентября было принято решение президентом РФ о том, что в "Сириусе" создается научно-технологический университет, который создается параллельно с инновационным научно-технологическим центром. С этого года мы начали сетевые программы для студентов, у нас уже обучилось свыше 500 студентов за этот год", - сказала Шмелева.
На встрече со школьниками в краевом центре образования в Хабаровске Шмелева сообщила, что пока на базе университета работают первые программы. "Года через три он будет производить собственный набор", - сказала она.
По ее словам, ведущие компании открывают в "Сириусе" свои резиденции: открыты представительства семи компаний, в том числе "Яндекс", "Биокад", исследовательского подразделения РЖД. Уже есть успешные примеры трудоустройства и стажировок студентов.
Образовательный центр "Сириус" создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Ежемесячно в "Сириус" приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России.