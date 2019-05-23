В московском "Центре здоровья детей" открылась мусульманская молельня

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Молельная комната для последователей ислама открылась в "Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей" при участии муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

"Духовная сторона лечения детей, а также их родителей, которые находятся здесь, для нашего Центра остаётся важной составляющей. Помимо врачебной помощи многим необходима молитва и духовное окормление", - сказал директор Центра Андрей Фисенко.

По его словам, ранее в учреждении был открыт православный храм.

Он отметил, что "врачи должны учитывать религиозные предпочтения" всех, кто находится в Центре.

"Я говорю не только о тех, кто лечится, но и персонале медучреждения, ведь среди докторов, медсестер немало мусульман", - добавил он.

"Знаменательно то, что молельная комната открывается именно в Рамадан - месяц мусульманского поста и благих дел", - сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Религиозный деятель подчеркнул, что инициатива открытия молельных помещений исходила от руководства "НМИЦ здоровья детей".

"Мы поддержали этот проект и считаем, что в такой многоконфессиональной стране, как Россия, подобные инициативы здорово укрепляют духовные основы общества", - сказал Аляутдинов.

Муфтий также добавил, что потребность в молельных помещениях возрастает из года в год. "Открытие данных молельных помещений в медицинских учреждениях - одно из основных видов деятельности муфтията Москвы", - отметил религиозный деятель.

За последний месяц Духовным управлением мусульман (ДУМ) Москвы открыты молельные помещения в нескольких медицинских учреждениях, в том числе в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ".

В каждом учреждении созданы условия для совершения намаза: комнаты для омовения, отдельные залы для мужчин и женщин, а также библиотека. По словам Ильдара Аляутдинова, за каждой молельной комнатой закреплены дежурные имамы.