В Курской области два ребенка утонули во время купания в пруду

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Спасатели подняли со дна реки в Курской области тела 10-летнего мальчика и его шестилетней сестры, которые в среду вечером отправились купаться на пруд и утонули, сообщает в четверг управление МЧС по региону.

"В 17.17 (мск) 22.05.2019 от диспетчера ЕДДС Кореневского района Курской области в дежурную смену ЦУКС поступила информация о пропаже двух детей при купании в необорудованном месте водосброса пруда рыбхоза "Сеймский" в селе Коренево - брата и сестры (2009 и 2013 годов рождения соответственно)", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, работники скорой помощи и водолазы.

Как сообщается, водолазы определили место поиска детей - водосброс пруда площадью 2 тысячи 400 квадратных метров, а также максимальную глубину водоема – до трех метров.