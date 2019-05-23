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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев

23 мая, 10:53
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Свыше 900 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 945 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 405 человек (женщин - 122, детей - 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 540 человек (женщин - 162, детей - 275)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны вернулись 384 сирийца.
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
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Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии
За прошедшие сутки российской стороной проведены три гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдано 6,5 тонны продовольствия: в Мадиара (провинция Риф-Дамаск), в Эт-Табия (провинция Дейр-Эз-Зор) и в Скальбия (провинция Хама) местным жителям выдано по 500 продовольственных наборов общим весом 2,165 тонны.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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