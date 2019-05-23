В Асбесте у мужчины, стрелявшего перед въездом в город, изъяли оружие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Полиция изъяла пистолет у ранее судимого жителя Свердловской области, стрелявшего на автодороге перед въездом в город Асбест, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Омбудсмен полиции" было размещено видео, на котором мужчина, стоя на дороге с пистолетом в руке, говорит, что желает "всему воровскому миру от города Асбеста всех благ земных, всех всему самого главного". После этого он несколько раз стреляет из пистолета.
По словам Горелых, полиция ознакомилась с видео, личность стрелявшего оперативники уголовного розыска установили быстро - им оказался дважды судимый местный житель.
"На место стрельбы выезжала следственно-оперативная группа, собраны гильзы. В квартире стрелка проведен осмотр. Оказалось, что стрелял он из травматического пистолета ТТ, который купил недавно на законных основаниях. Стоит отметить, что у него есть разрешение на этот пистолет, но не на показательную стрельбу в местах, где проезжает большое количество транспорта с людьми. Пистолет изъят", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что мужчина был судим по статьям "кража" и "грабеж" по Уголовному кодексу РСФСР. В последний раз он освободился из колонии в Ивделе, где отбывал пятилетний срок, в 1998 году, отметил Горелых.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка, отметил он.