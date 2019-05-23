В Асбесте у мужчины, стрелявшего перед въездом в город, изъяли оружие

"На место стрельбы выезжала следственно-оперативная группа, собраны гильзы. В квартире стрелка проведен осмотр. Оказалось, что стрелял он из травматического пистолета ТТ, который купил недавно на законных основаниях. Стоит отметить, что у него есть разрешение на этот пистолет, но не на показательную стрельбу в местах, где проезжает большое количество транспорта с людьми. Пистолет изъят", - сказал собеседник агентства.