Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

Мужчина на одной из улиц в Алеппо

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – 1.Турецкой частью представительства зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинции Хама", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены три гуманитарные акции в провинциях Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хама, в ходе которых выдано 1,5 тысячи продовольственных наборов.