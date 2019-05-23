В ДНР раскритиковали отключение электричества "Воде Донбасса"

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Отключение электроэнергии на объектах коммунального предприятия "Вода Донбасса" может рассматриваться как применение запрещенных методов ведения боевых действий и нарушение требований и норм международного гуманитарного права, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что предприятие получило уведомление об отключении электроэнергии на насосных и фильтровальных станциях по причине задолженности.

"В условиях вооруженного конфликта на территории Донбасса, подобные действия украинской стороны могут рассматриваться как применение запрещенных методов ведения военных действий, а значит, как нарушение требований и норм международного гуманитарного права", - сказала Морозова журналистам.

Кроме того, она отметила, что прекращение поставки электроэнергии с 23 мая на объекты коммунального предприятия "Вода Донбасса" может привести к остановке фильтровальных и насосных станций канала "Северский Донец - Донбасс", которые обеспечивают водой более полутора миллионов жителей по обе стороны от линии разграничения.