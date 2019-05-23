На Урале проверяют инцидент с избиением охранниками покупателей магазина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента между охранниками и покупателями в магазине в городе Ревда Свердловской области, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых.

Как сообщает информационное агентство Ura.ru, двое жителей города, купив в магазине продукты, решили пошутить и положили в капюшон орехи. За орехи после их обнаружения они заплатили, но охранники магазина завели их в подсобное помещение и избили.

"Сообщение от потерпевших в полицию не поступало. О случившемся полицию проинформировали врачи травмпункта, куда обратились потерпевшие. По данному факту назначена и проводится проверка участковыми уполномоченными сотрудниками полиции", - сказал Горелых.