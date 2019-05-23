В ДНР заявили об угрозе разрушения канала "Северский Донец-Донбасс"

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Остановка насосных станций в Донбассе может привести к разрушению основного источника водоснабжения региона – канала "Северский Донец – Донбасс", заявил в четверг министр строительства и ЖКХ самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергей Наумец.

Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что более 1,5 миллиона жителей Донбасса с 23 мая могут остаться без воды из-за угрозы энергопоставляющей компании отключить насосные и фильтровальные станции канала "Северский Донец – Донбасс" от электроснабжения. В ДНР заявляли, что в случае остановки насосных станций на подконтрольной Киеву территории Донбасса без водоснабжения может остаться большинство населенных пунктов республики.

"Остановка грозит каналу разрушением, а технологическому процессу - серьезными неприятностями и большими впоследствии капитальными вложениями на восстановление", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Наумец отметил, что на данный момент объекты компании "Вода Донбасса" не отключены от электроснабжения. "Водоснабжение ДНР осуществляется в штатном режиме. "Мы надеемся, что после смены руководства Украины новая украинская власть проявит здравомыслие и на практике продемонстрирует заботу о людях в вопросе отключения объектов КП "Компания "Вода Донбасса", - добавил министр.

Северский Донец-Донбасс – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.