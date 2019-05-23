В Крыму назвали призыв НАТО о выводе российских войск заезженной пластинкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Призыв НАТО вывести российские войска из Крыма напоминает старую заезженную пластинку, организации пора сменить риторику в отношении России, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

"Это все напоминает заезженную пластинку. Пора прекратить пользоваться старыми заезженными "патефонами" и сменить риторику в отношении России. Крым российский и на этом поставлена точка. Мнения НАТО в этом вопросе нас не интересует. Пусть займутся своими делами, а Крым сам разберётся, что ему делать", - сказал РИА Новости Фикс.

В свою очередь руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что на слова представителя НАТО не стоит обращать внимания.

"Ничего нового он не сказал. Дежурные ритуальные фразы, отражающие твердолобую и неконструктивную позицию натовской военщины", - сказал РИА Новости Молохов.