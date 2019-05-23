В Астрахани задержали подозреваемых в организации экстремистской группы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. СК возбудил дело о создании экстремистского сообщества в Астраханской области, изъята взрывчатка и фашистская атрибутика, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Астраханской области, а также одного жителя Краснодарского края. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества", - говорится в сообщении.
По данным следствия, трое подозреваемых создали в Астрахани организованную экстремистскую группу, в которой существовала строгая дисциплина, изучалось обращение с холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а также использовались различные шифры при общении. Кроме того подозреваемые создали взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие.
"В ходе обысков по месту жительства у подозреваемых обнаружены взрывчатые вещества, коктейли "Молотова", литература с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военная экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.