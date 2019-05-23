В Астрахани задержали подозреваемых в организации экстремистской группы

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Астраханской области, а также одного жителя Краснодарского края. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества", - говорится в сообщении.

По данным следствия, трое подозреваемых создали в Астрахани организованную экстремистскую группу, в которой существовала строгая дисциплина, изучалось обращение с холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а также использовались различные шифры при общении. Кроме того подозреваемые создали взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие.