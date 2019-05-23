Глава Генштаба Украины пообещал не затягивать с кадровыми изменениями

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что кадровые изменения однозначно будут, и пообещал не затягивать с ними.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник.

"Кадровые изменения будут. Как только я завершу слушание, как только я приму должность, есть процесс приема должности, я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затяжек в принятии кадровых решений не будет", - сказал Хомчак в четверг в эфире телеканала "112.Украина".

Он отметил, что заслушает должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.