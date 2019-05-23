Красный Крест направил в Донбасс десять грузовиков с гуманитарной помощью

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 10 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 125 тонн. Для жителей Донбасса направлены бытовая химия, гигиенические принадлежности, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, а также товары медицинского назначения", - говорится в сообщении.