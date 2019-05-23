Американские эксперты прокомментировали ситуацию с покупкой Турцией С-400

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости, Михаил Тургиев. США должны взять дополнительное время на обсуждение с Турцией вопроса закупки российских ЗРК С-400, а не устанавливать жестких дедлайновв, при этом Анкара вряд ли откажется от сделки, считают американские эксперты, опрошенные РИА Новости.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы та отказалась от закупки С-400 и взамен согласилась на поставку американской системы ПРО Patriot. Вашингтон заявляет о невозможности сосуществования в одном пространстве новейшего истребителя F-35 и С-400. В случае отказа США грозят исключить Турцию из проекта F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Наш поезд больше

"Я полагаю, что обе стороны – Анкара и Вашингтон – каким-то образом подвесят вопрос. Ни одна из них на этот момент не готова к компромиссу, но ни одна не хочет провоцировать конфликт. Так что я думаю, что они будут искать вариант, как можно отодвинуть этот дедлайн", - сказал РИА Новости научный сотрудник Института Хадсона Блейз Мицтал.

Единственное, что, по его мнению, может изменить такой исход, это возможное желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разыграть американскую карту на повторных выборах в Стамбуле.

С необходимостью не ставить Анкаре категоричные дедлайны согласен и старший научный сотрудник Центра американского прогресса Алан Маковски.

"Я считаю, что лучшее, что сейчас мы можем сделать, это постараться отложить (принятие решения по С-400 - ред.). Потому что грядет столкновение "поездов", и наш "поезд" больше турецкого", - считает он.

По его словам, это даст время, чтобы обсудить положение дел. Маковски напомнил, что ранее турецкая сторона предлагала создать комиссию по этому вопросу.

"Возможно, это охладит ситуацию. Сейчас это должно сработать. Думаю, мы должны выиграть время, потому что сейчас никто не отступает", - добавил эксперт.

Если этого не произойдет, то Турция вряд ли согласится с предложением США, полагает директор Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики Сванте Корнелл.

"Думаю, если бы мне пришлось делать ставку, то я бы поставил на то, что Турция продолжит реализацию сделки, потому что они очень серьезно показали это своими заявлениями. И принимая во внимание подозрение в адрес США в Турции со стороны Эрдогана и руководства страны, они, скорее всего, продолжат, если только что-то не изменится", - сказал он РИА Новости.

Санкции нежелательны

По мнению Корнелла, такое развитие событий приведет к углублению кризиса в двусторонних отношениях.

"Полагаю, как раз этого хотела российская сторона, предлагая эту сделку. И в этом смысле это на какое-то время будет успехом для российских интересов в регионе", - сказал собеседник агентства.

Однако, напомнил он, в отношениях Анкары и Вашингтона не раз возникали осложнения в прошлом, и сейчас есть достаточные возможности для диалога, чтобы в долгосрочной перспективе улучшить отношения. Правда в случае введения санкций их очень сложно будет снять силами только президента США, добавил Корнелл.

"В конечном счете, санкции это не то, к чему стремится Америка", - уверен он.

"Проблема в том, что у Америки нет стратегии в отношении Турции. У нас не было ее у администрации Обамы и нет у администрации Трампа. Было принято много решений, но это все реакционные решения, а не решения, основанные на просчитанной стратегии", - добавил эксперт.

Санкции за закупку российских вооружений предусмотрены законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Анкара указывает на то, что сделка с РФ была заключена еще до принятия этого закона, однако Вашингтон не принимает такое объяснение.

"Качество отношений стремительно изменится, если С-400 будут поставлены", - уверен Маковски.

Однако он не исключил, что санкции в конечном счете не будут введены, так как в законе есть лазейки, которые позволяют не вводить их "в интересах национальной безопасности". По мнению эксперта, администрация обязательно этим воспользуется.

Трамп не спасет

По мнению Мицтала, значение F-35 для американской национальной безопасности настолько велико, что озвученные американской стороной возможные меры будут оправданы.

"Думаю, Соединенные Штаты рассматривают это больше как вопрос национальной безопасности. С-400 и F-35 несовместимы. Так что это не наказание для Турции, а просто, если Турция выберет С-400, то США, исходя из своих интересов, не смогут продолжать (сотрудничать с Турцией по программе – ред.) F-35", - сказал Мицтал.

По мнению Маковски, Эрдоган рассчитывает на то, что его спасет Трамп. Эксперт напомнил, что президент США до сих пор хранит молчание по поводу ситуации вокруг С-400 и что неизвестно, что он мог обещать Эрдогану в личном общении.

"Я долгое время проработал в конгрессе. И могу сказать, что если Турция получит С-400, то готов поручиться всеми своими сбережениями, что конгресс сделает так, что Турция не получит F-35 и ее исключат из проекта, что бы ни думал Трамп", - заверил Маковски.

Всем невыгодно

По его словам, на месте России он не давал бы Турции такие технологии, так как Анкара является членом НАТО и не собирается покидать альянс.

"Я понимаю, что Турция всегда стремится к тому, чтобы ладить с Россией. Россия - большой сосед. Турция не хочет быть откровенно антагонистичной, при этом Россия нужна ей, чтобы оставаться в Сирии и делать там то, что она хочет", - полагает эксперт.

Он предположил, что Москва, понимая все это, снабдит Анкару не полноценной, а урезанной версией С-400. О неоднозначности перспектив в отношениях РФ и Турции говорит и Корнелл.

"Это (Турция) важный союзник (США - ред.), который долгое время двигается не в том направлении. И думаю, в России отчасти недооценивают то, насколько Турция движется в сторону исламизма", - сказал он.

По его словам, сейчас там набирают силу националисты, которые не отличаются пророссийскими взглядами.