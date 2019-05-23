Политолог: австрийцы не прислали официального отказа в организации "Валдая"

"Вдогонку феерической истории о том, как австрийская Академия национальной обороны отказалась от участия в Валдайский конференции (которую она к себе пригласила в Вену) за три часа до начала мероприятия… пикантная деталь. На просьбу российской стороны хотя бы прислать официальное уведомление об отказе (а не на уровне "ну вы же сами понимаете" от техсотрудников) бравые австрийские военные ответили мертвой тишиной. Ни один из военачальников не рискнул взять на себя ответственность за то, чтобы подписать официальное письмо. Про извинения мы уже не говорим, понятно, что с нашей стороны была бы запредельная наглость просить от столь надежного партнера сожалений за то, что нас кинули", – написал Лукьянов в telegram-канале своего журнала.