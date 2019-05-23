Политолог: австрийцы не прислали официального отказа в организации "Валдая"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Австрийская Академия национальной обороны так и не предоставила официального отказа в проведении клуба "Валдай", рассказал российский политолог, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. По его предположению, ни одно официальное лицо не рискнуло взять на себя такую ответственность.
Во вторник в Вене состоялась европейская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Австрийские партнеры накануне резко отказались участвовать в конференции и предоставить площадку для ее проведения.
"Вдогонку феерической истории о том, как австрийская Академия национальной обороны отказалась от участия в Валдайский конференции (которую она к себе пригласила в Вену) за три часа до начала мероприятия… пикантная деталь. На просьбу российской стороны хотя бы прислать официальное уведомление об отказе (а не на уровне "ну вы же сами понимаете" от техсотрудников) бравые австрийские военные ответили мертвой тишиной. Ни один из военачальников не рискнул взять на себя ответственность за то, чтобы подписать официальное письмо. Про извинения мы уже не говорим, понятно, что с нашей стороны была бы запредельная наглость просить от столь надежного партнера сожалений за то, что нас кинули", – написал Лукьянов в telegram-канале своего журнала.
По его словам, Академия национальной обороны и Министерство обороны и спорта "просто сделали вид, что ничего и не планировалось".
"Это нам в Валдайском клубе привиделось, что должна была быть конференция в Вене и мы ее вместе три месяца готовили. Ну бывает. Наваждение", - иронизирует политолог.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Вена останется востребованной площадкой для международных контактов любых форматов, в том числе у российской дипломатии, несмотря на отказ австрийских партнеров от участия в конференции "Валдай".