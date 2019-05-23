Доход самарского губернатора в 2018 году сократился на 30%

САМАРА, 23 мая — РИА Новости. Доход губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году составил 4,27 миллиона рублей, что почти на 2 миллиона рублей меньше, чем в 2017 году (6,126 миллиона рублей), доход его супруги уменьшился более чем в два раза - с 5,8 миллиона рублей до 2,485 миллионов рублей, сообщается на сайте правительство региона.