Доход самарского губернатора в 2018 году сократился на 30%

САМАРА, 23 мая — РИА Новости. Доход губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году составил 4,27 миллиона рублей, что почти на 2 миллиона рублей меньше, чем в 2017 году (6,126 миллиона рублей), доход его супруги уменьшился более чем в два раза - с 5,8 миллиона рублей до 2,485 миллионов рублей, сообщается на сайте правительство региона.
Согласно размещенной на портале информации, губернатор задекларировал земельный участок площадью 500 квадратных метров, жилой дом (506,7 квадратных метров), квартиру (234,3 квадратных метров), 1/3 квартиры (59,2 квадратных метров), гараж (31,5 квадратных метров) и хозяйственную кладовую (7,6 квадратных метров), а также автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Lada Largus. Список недвижимости и транспортных средств, принадлежащих Азарову, по итогам 2018 года не изменился.
В собственности супруги главы региона Элины Азаровой по-прежнему находится доля в земельном участке площадью 2,2 тысячи квадратных метров, квартира (50,3 квадратных метров) и 2/3 нежилого помещения (76,1 квадратных метров).
Все имущество Азаровых находится в России.