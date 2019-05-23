В Челябинске опровергли слухи о мусорном контейнере в троллейбусе

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Челябинские власти прокомментировали публикации в соцсетях об установке мусорного контейнера в троллейбусе и назвали это недопустимым.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" на одной из страниц, посвященных Челябинску, сообщили, что в городском троллейбусе установили контейнер для раздельного сбора мусора. Таким образом организаторы акции хотели привлечь внимание к проблеме, так как горожане "такие контейнеры даже не замечают".

"Информация об установке мусорных контейнеров в троллейбусе, опубликованная в ряде СМИ, не соответствует действительности. Более того, установка мусорных контейнеров в общественном транспорте недопустима, так как это является грубым нарушением норм безопасности и перевозки пассажиров", — сообщил РИА Новости представитель компании "Челябинский городской электротранспорт".