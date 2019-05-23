Суд в Чите назначил домашний арест родителям умершей от ожогов девочки

ЧИТА, 23 мая – РИА Новости. Читинский районный суд избрал мерой пресечения для родителей умершей от ожогов полуторагодовалой девочки домашний арест на два месяца, сообщается на сайте суда.

"Супруги Роговы, обязанные нести ответственность за жизнь своей малолетней дочери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно оставили ее без помощи в опасном для жизни ее состоянии. В результате преступных действий их малолетняя дочь скончалась от развившегося ожогового шока второй степени. Кроме того, Роговы, являясь родителями двух малолетних детей, обвиняются в жестоком обращении с ними: не заботятся о детях, злоупотребляют спиртными напитками в присутствии детей, оставляют их в холодном помещении без присмотра", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, суд учёл, что родители обвиняются в преступлениях небольшой тяжести, и избрал мерой пресечения домашний арест. Им будет запрещено выходить за пределы дома и пользоваться мобильным устройством.

По данным следствия, 11 мая около 23 часов в поселке Лесной Городок Читинского района 38-летняя женщина из-за неосторожности опрокинула электрический чайник с кипящей водой на полуторагодовалую дочь, девочка получила ожоги рук, ног, тела и скончалась до приезда медиков.

Следователи выяснили, что женщина и её супруг систематически злоупотребляют спиртным, не занимаются воспитанием детей, в момент трагедии они были пьяными. В сообщении СК отмечалось, что супруги опасались лишения родительских прав и долго не вызывали скорую помощь, занимаясь самолечением девочки.