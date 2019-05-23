Робот поможет москвичам найти и вернуть эвакуированную машину

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль в два раза быстрее живого оператора, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В контакт-центре "Московский транспорт" появился виртуальный оператор. К нему можно обратиться с вопросами, связанными с эвакуацией автомобилей. Помощник запрашивает государственный номер машины, рассказывает, где она находится, что необходимо сделать, чтобы ее вернуть, и какие документы следует взять с собой", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по статистике, робот помогает москвичам в два раза быстрее, чем обычный человек. Со временем он сможет обрабатывать до 100 процентов звонков, связанных с эвакуацией автомобиля. Однако сложные вопросы москвичи по-прежнему смогут обсудить с живым оператором.
Робот с 2014 года работает на горячих линиях правительства Москвы. Он принимает показания счетчиков и помогает в вопросах, на которые можно ответить односложно. Например, виртуальный оператор сообщает, готов ли загранпаспорт, и подсказывает, где находится и в какое время работает ближайший центр госуслуг "Мои документы". В 2018 году робот принял 4,5 миллиона обращений — в четыре раза больше, чем в 2017-м.