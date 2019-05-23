США оставили Пайетта послом в Греции еще на год, сообщил источник

АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Госдепартамент решил на год продлить срок полномочий посла США в Греции Джеффри Пайетта, он останется до лета 2020 года, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Пайетт был назначен американским послом в Греции летом 2016 года, работать начал с октября. Обычно послы США возглавляют дипмиссию в течение трех лет.

"Госдепартамент продлил на год срок полномочий", - сказал источник.

"Пайетт летом должен был покинуть Грецию, теперь он останется до лета следующего года", - пояснил собеседник агентства.

До назначения в Афины Пайетт был послом США в Киеве - с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот и он поддерживал участников майдана. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал кризис между Россией и Украиной. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.

Пайетт заявлял ранее, что США считают Грецию ключевым союзником в регионе и намерены помочь стране выйти из кризиса. По оценке обозревателей, он является опытным и очень жестким дипломатом. Некоторые греческие политики обвиняют Пайетта в постоянном вмешательстве во внутренние дела страны.