США оставили Пайетта послом в Греции еще на год, сообщил источник

АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Госдепартамент решил на год продлить срок полномочий посла США в Греции Джеффри Пайетта, он останется до лета 2020 года, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Пайетт был назначен американским послом в Греции летом 2016 года, работать начал с октября. Обычно послы США возглавляют дипмиссию в течение трех лет.
"Госдепартамент продлил на год срок полномочий", - сказал источник.
"Пайетт летом должен был покинуть Грецию, теперь он останется до лета следующего года", - пояснил собеседник агентства.
До назначения в Афины Пайетт был послом США в Киеве - с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот и он поддерживал участников майдана. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал кризис между Россией и Украиной. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.
Пайетт заявлял ранее, что США считают Грецию ключевым союзником в регионе и намерены помочь стране выйти из кризиса. По оценке обозревателей, он является опытным и очень жестким дипломатом. Некоторые греческие политики обвиняют Пайетта в постоянном вмешательстве во внутренние дела страны.
США и Греция в последние годы значительно укрепили военные связи. На территории Греции создаются новые американские военные базы. В декабре 2018 года Вашингтон и Афины начали стратегический диалог, включающий все главные сферы сотрудничества. Греция начала закупку американского сжиженного газа, в конце декабря 2018 года она получила первую партию.