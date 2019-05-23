Правительство продлило соглашение с ЕС о сотрудничестве в области науки

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило продление соглашения с Европейским сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий на пять лет, соответствующий документ опубликован на Правительство России одобрило продление соглашения с Европейским сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий на пять лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Сообщается, что соглашение между правительством РФ и Евросоюзом о сотрудничестве в области науки и технологий заключено 16 ноября 2000 года в Брюсселе. В 2004, 2009 и 2014 годах его действие продлевалось на последующий пятилетний период.

"Подписанным распоряжением правительством РФ одобрено решение о заключении путём обмена нотами Соглашения между правительством РФ и Европейским союзом о продлении действия Соглашения на очередной пятилетний период", - говорится в документе.

Уточняется, что соглашение реализуется в форме совместных научных исследований, предусматривает свободный доступ и совместное использование оборудования, сбор данных, визиты и обмен кадрами.