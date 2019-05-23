В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР)", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Фрунзе.