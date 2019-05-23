В ФНПР рассказали о работе по теме рабочего времени женщин на селе

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Профсоюз работников Агропромышленного комплекса начал прорабатывать вопрос о продолжительности рабочей недели женщин на селе, сообщил РИА Новости председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

В конце апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду министерств, Федерации независимых профсоюзов России и Российскому союзу промышленников и предпринимателей до 29 мая представить в правительство предложения о регулировании продолжительности рабочей недели для женщин на селе.

"У нас есть профсоюз агропрома. Когда такие поручения даются, (ими занимается) профильный профсоюз, потому что они лучше знают... Я могу сказать - работа точно началась, окончательных результатов я не знаю, но то, что работа идет - идет, конечно", - сказал Шмаков.