СМИ: США неоднократно просили Южную Корею поддержать кампанию против Huawei

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. США неоднократно обращались к Южной Корее с просьбой поддержать начатую ими кампанию против китайской корпорации Huawei, пишет газета " США неоднократно обращались к Южной Корее с просьбой поддержать начатую ими кампанию против китайской корпорации Huawei, пишет газета " Чосон Ильбо " со ссылкой на дипломатические источники.

"США продолжают говорить нашему МИД по различным дипломатическим каналам, что использование продуктов компании Huawei может привести к проблемам с безопасностью", - цитирует издание слова источников.

Газета также отмечает, что недавно представитель Госдепартамента США встречался с должностным лицом из МИД Южной Кореи. В ходе диалога американская сторона указала на то, что южнокорейский мобильный оператор LG Uplus использует оборудование, произведенное китайской Huawei, в связи с чем услуги этого мобильного оператора должны быть ограничены "в важных районах" внутри Кореи, в частности, где располагаются американские военные объекты.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.