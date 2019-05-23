СМИ: США неоднократно просили Южную Корею поддержать кампанию против Huawei

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. США неоднократно обращались к Южной Корее с просьбой поддержать начатую ими кампанию против китайской корпорации Huawei, пишет газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на дипломатические источники.
"США продолжают говорить нашему МИД по различным дипломатическим каналам, что использование продуктов компании Huawei может привести к проблемам с безопасностью", - цитирует издание слова источников.
Газета также отмечает, что недавно представитель Госдепартамента США встречался с должностным лицом из МИД Южной Кореи. В ходе диалога американская сторона указала на то, что южнокорейский мобильный оператор LG Uplus использует оборудование, произведенное китайской Huawei, в связи с чем услуги этого мобильного оператора должны быть ограничены "в важных районах" внутри Кореи, в частности, где располагаются американские военные объекты.
23 мая, 04:36Panasonic приостановила торговые операции с Huawei
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке прием предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов.