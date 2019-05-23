Саррадж обсудил с шейхами племен востока Ливии "нападение" на Триполи

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обсудил в Тунисе с шейхами и старейшинами племен востока Ливии "нападение" на Триполи, говорится в заявлении на официальной странице ПНС в Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обсудил в Тунисе с шейхами и старейшинами племен востока Ливии "нападение" на Триполи, говорится в заявлении на официальной странице ПНС в Facebook

"Глава президентского совета ПНС Файез Саррадж принял в среду вечером в своей резиденции в Тунисе шейхов, старейшин и знать племен восточного региона (Ливии - ред.). Состоялся откровенный диалог о нападении, которому подверглась столица Триполи, и которое заставило ливийцев противостоять друг другу, привело к большим людским потерям и начало угрожать социальной ткани страны", - сообщается в заявлении.

Глава ПНС также заявил, что есть те, кто пытаются представить конфликт в Ливии как "противостояние востока и запада страны" и спровоцировать "раскол и смуту".

Кроме того, в ходе встречи Саррадж призвал представителей племен "удержать своих детей от участия в войне" и подчеркнул необходимость восстановления Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.