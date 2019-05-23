Магаданских борцов с коррупцией заподозрили в новом эпизоде взяточничества

МАГАДАН, 23 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи выявили новые факты взяточничества со стороны сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Магадану, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
В апреле ведомство сообщило, что возбуждены уголовные дела против начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД по Магадану Андрея Величко и его подчиненного, старшего оперуполномоченного Виктора Удалых. По данным следствия, полицейские получили в качестве взятки автомобиль Lexus LX 470 и попытались получить взятку в 5 миллионов рублей, однако не смогли сделать последнего, поскольку был задержан их посредник.
"По версии следствия, в 2018 году одним из обвиняемых через посредника получена взятка в сумме 2 миллиона 300 тысяч рублей от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере грузовых перевозок, за непроведение мероприятий по выявлению факта, возможно, недобросовестного, выполнения предпринимателем обязательства по уплате дорожных взносов", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, по результатам служебной проверки принято решение об увольнении полицейских со службы.
"По указанным фактам проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении полицейских со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе.