Магаданских борцов с коррупцией заподозрили в новом эпизоде взяточничества

МАГАДАН, 23 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи выявили новые факты взяточничества со стороны сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Магадану, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

В апреле ведомство сообщило, что возбуждены уголовные дела против начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД по Магадану Андрея Величко и его подчиненного, старшего оперуполномоченного Виктора Удалых. По данным следствия, полицейские получили в качестве взятки автомобиль Lexus LX 470 и попытались получить взятку в 5 миллионов рублей, однако не смогли сделать последнего, поскольку был задержан их посредник.

"По версии следствия, в 2018 году одним из обвиняемых через посредника получена взятка в сумме 2 миллиона 300 тысяч рублей от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере грузовых перевозок, за непроведение мероприятий по выявлению факта, возможно, недобросовестного, выполнения предпринимателем обязательства по уплате дорожных взносов", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, по результатам служебной проверки принято решение об увольнении полицейских со службы.