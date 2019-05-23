Роспотребнадзор: горячие линии по профилактике ВИЧ надо проводить регулярно

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Горячие линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции необходимо проводить на регулярной основе, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Итоги проведенных консультирований указывают на то, что тема ВИЧ-инфекции и методов ее профилактики является актуальной и востребованной населением, что подчеркивает важность и необходимость проведения подобных горячих линий на регулярной основе", - говорится в сообщении.
По данным сообщения, Роспотребнадзор провел с 13 по 17 мая Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа 19 мая. Сообщается, что горячая линия проводилась в рамках акции "СТОПВИЧ/СПИД".
Отмечается, что консультации граждан проводились по телефону, кроме того, информация размещалась на сайтах местных органов самоуправления, страницах ведомств в соцсетях, транслировалась на радио и публиковалась в печатных изданиях.
По данным ведомства, всего специалистами ведомства было проведено 21757 консультаций.