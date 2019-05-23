В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.

"30-летний гражданин Китая Цюань Цзян... признал сегодня (во вторник) себя виновным в незаконном обороте поддельных товаров, в частности поддельных и переделанных iPhone. Цзян импортировал поддельные устройства из Гонконга и передавал их в Apple в обмен на замененные гарантийные оригинальные телефоны для продажи на китайском рынке", - сообщается в заявлении.

Согласно заявлению, Цзян за два года передал более двух тысяч поддельных устройств в Apple для "замены по гарантии" и получил от компании около полутора тысяч оригинальных iPhone, стоимость каждого из которых приблизительно расценивается в 600 долларов.