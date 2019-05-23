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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

23 мая, 05:02
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 23 мая – РИА Новости. Ночная ярмарка впервые открылась в Алеппо после десяти лет перерыва, специально по этому поводу в городе включили фонтаны и запустили салют.
Ночная ярмарка в Алеппо - это знаменитая городская выставка, которая проходит в одном из центральных скверов еще с начала прошлого века. Из-за войны выставку пришлось закрыть на десять лет.
"Последний раз я приходила сюда больше 15 лет назад. Тогда мои дочки ещё были совсем крохами и, конечно, ничего не помнят. Зато сейчас обстановка спокойная, мы наслаждаемся атмосферой и выгодными ценами", - сообщила журналистам местная жительница Фтаем.
На время проведения выставки сквер стал местом притяжения людей. В это время года в Сирии, когда днём воздух прогревается до 40 градусов, в обеденное время почти все спят. Вся активность начинается к вечеру. Люди покупают одежду. Хорошо продается одежда сирийского производства из хлопка, популярны среди жителей и гостей города стилизованные под военную форму модели, в том числе и детские.
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За прилавком 13-летний Джалель ил Шэфи раскладывает шарики мороженого по стаканчикам. Днем он учится в школе, а ночью помогает отцу вести бизнес по производству и продаже мороженого. "Мы накладываем шарики большой ложкой, но помогаем руками. Пусть и в перчатках, но пальцы мерзнут очень сильно, особенно, когда достаешь вишневое мороженое - оно тянется, как жвачка", - говорит Джалель журналистам.
На рынке много товаров с названиями на русском языке. Местные производители хотели бы поставлять свой продукт друзьям в Россию - на прилавках мед под названием "Тигр Азии". По словам продавцов, привычный каждому сладкий вкус имеет особые свойства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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