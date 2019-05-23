Группа жителей Курил прибыла в Японию в рамках программы безвизовых обменов

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Группа жителей Курильских островов прибыла в рамках безвизовых обменов на северный японский остров Хоккайдо, сообщило агентство Группа жителей Курильских островов прибыла в рамках безвизовых обменов на северный японский остров Хоккайдо, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей Ассоциации по вопросам Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды.

Группа состоит из 60 человек, большинство из которых подростки в возрасте от 12 до 17 лет и сопровождающие их лица.

Ожидается, что школьники побывают в префектуре Канагава, осмотрят достопримечательности древнего города Камакура, а также проведут встречу с японскими студентами.

Группа должна вернуться на Хоккайдо 27 мая, откуда на следующий день отправится обратно на Курильские острова.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.