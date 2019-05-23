Huawei заявила, что сможет урегулировать ситуацию с британской ARM

В китайской компании Huawei прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об отказе британской корпорации Arm от сотрудничества из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters

"Мы ценим наши близкие отношения с нашими партнерами, но признаем давление, которое испытывают некоторые из них в результате политически мотивированных решений", — сказал представитель Huawei.

"Мы уверены, что эта достойная сожаления ситуация может быть разрешена, и нашим приоритетом остается продолжение поставок технологий и продуктов мирового класса для наших клиентов по всему миру", — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что руководство британской корпорации ARM поручило сотрудникам прекратить сотрудничество с Huawei.

Процессоры для большинства смартфонов Huawei выпускает дочерняя компания HiSilicon Technologies. В своих чипах она использует микропроцессорные ядра ARM.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские информационные технологии находятся под угрозой иностранного шпионажа. Глава государства призвал сбалансировать открытость инвестициям и национальную безопасность и подписал указ, объявив режим "национального ЧП" из-за угроз информационным технологиям.

Министерство торговли США включило Huawei в черный список, в связи с чем китайская компания лишается возможности покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого, Huawei числится в списке компаний, которым запрещается бизнес с американскими компаниями без специальных лицензий.

Google сообщил о приостановке сотрудничества - на устройствах китайской компании не будет обновляться Android, а следующие поколения девайсов и вовсе могут лишиться привычных сервисов.

Представители Huawei сумели договориться и получить временную лицензию на работу с компаниями из США сроком на 90 дней.

Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают его компанию, а введенные Вашингтоном ограничения не повлияют на ее развитие.