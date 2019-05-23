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РИА Новости

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

23 мая, 01:28
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что разные пенсионные фонды показывают разные результаты, и разброс доходности достаточно большой… Нужно создавать стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями. Мы это делали и делаем", - сказала она в интервью газете "Известия".

По ее словам, введена так называемая фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов. Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке, рассказала Набиуллина, отметив, что по этому направлению пока ни одного случая применения санкций за нарушение не было.
Глава ЦБ сказала, что есть и второе направление: требование о возмещении убытков собственниками и менеджментом, которые довели фонды до плачевного состояния. "Сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков", - отметила она.
"Есть некоторое количество. Из тех, кого можно назвать, — фонды, входящие в крупные группы, которые сейчас находятся на санации", - сказала она, отвечая на вопрос, о каком количестве фондов идет речь.
Флаг на здании Центрального банка РФ
23 мая, 01:09
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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