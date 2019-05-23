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РИА Новости

Семья из Сургута забрала с улицы одинокую челябинскую пенсионерку

23 мая, 08:00
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© Фото : из личного архива Екатерины ПетровойРаиса Мосеева
Раиса Мосеева
© Фото : из личного архива Екатерины Петровой
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Елена Егорова (имя изменено) из Сургута решилась приютить одинокую пенсионерку, оказавшуюся на улице после того, как в ее доме случился пожар. В конце мая пожилая женщина переедет в небольшой домик в Челябинской области, где на выходных ее будет навещать названый внук Женя.

"Искала родного человека"

Елена опасается непонимания соседей и знакомых, поэтому просит не называть ее настоящее имя. Месяц назад она стала владелицей пустовавшего дома в Челябинской области под Троицком. Раньше там жила ее двоюродная сестра с семьей, но недавно родственникам пришлось переехать из-за тяжелобольной дочки — поближе к хорошим врачам. Сама Елена живет в Сургуте, но в поселке каждые выходные бывает ее сын-студент — он учится на механика в Троицке, по будням ночует в общежитии, а на выходные уезжает за город.
"Я подумала, что где-то есть человек, который оказался на улице не по своей воле. Хотелось не сдавать дом квартирантам, а приютить бабушку, которая была бы нам как родная. Стала искать по некоммерческим организациям. Моей мамы не стало несколько лет назад, а хотелось, чтобы у детей была бабушка", — делится своими мыслями Елена.
О Раисе Мосеевой ей рассказали в челябинской организации помощи бездомным "Жизнь". Из-за большого расстояния между Сургутом и Челябинском общаться пока удается только в мессенджерах (пенсионерке помогают выходить на связь сотрудники благотворительной службы).
© Фото : из личного архива Екатерины ПетровойДом, куда переедет Раиса Мосеева
Дом, куда переедет Раиса Мосеева
© Фото : из личного архива Екатерины Петровой
Дом, куда переедет Раиса Мосеева
"Баба Рая общительная, улыбчивая, конечно, во время разговора она очень переживала, как и мы. В конце месяца надеюсь приехать познакомиться лично. Раиса очень любит готовить, я говорю сыну: будешь теперь закормленный. Женя ее ждет больше всех", — говорит Егорова.
Переезд нового жильца в поселок под Троицком запланирован на конец мая. Пока волонтеры собирают необходимые вещи: одеяла, подушки, белье, лекарства, обувь, средства гигиены. Дом, где будет жить баба Рая, скромный, но обжитой. "Деревянный, двухкомнатный, есть электрический обогреватель и печка", — описывает хозяйство Елена.
Раиса и не думала, что может попасть в "приемную семью", и была уверена: в старости ее единственный дом — комната на пять человек в центре реабилитации. Хотя о жизни в деревне она мечтала всегда. "С ней работал психолог, он попросил нарисовать, как она видит себя через десять лет. И баба Рая изобразила домик с деревьями вокруг. Мы не знали, готова ли она войти в чужую семью, и аккуратно спросили ее. Раиса ответила: "Да, конечно, только где ж ее взять?" Сейчас она очень счастлива. Вот такое чудо произошло", — рассказывает Екатерина Петрова, руководитель организации "Жизнь".
© Фото : из личного архива Екатерины ПетровойЕкатерина Петрова (в центре) рассказывает бабе Рае, что для нее нашелся дом
Екатерина Петрова (в центре) рассказывает бабе Рае, что для нее нашелся дом
© Фото : из личного архива Екатерины Петровой
Екатерина Петрова (в центре) рассказывает бабе Рае, что для нее нашелся дом

"Никогда не жалуется"

Раису Мосееву все зовут просто баба Рая. Она родилась и всю жизнь прожила в Челябинске. В школе недоучилась — были нужны деньги, в старших классах Раиса бросила учебу и устроилась работать почтальоном. Потом до пенсии трудилась на инструментальном заводе. Собственного дома у нее давно нет — родительскую квартиру, где она жила когда-то, продал отец, вырученные средства потратил на собственные нужды. Раиса дважды была замужем, но дети не появились. Последние годы она жила в садовом домике "у мужчины, с которым мы расписываться не стали". Несколько лет назад случился пожар, жилье сгорело полностью, вскоре после несчастья спутник бабы Раи умер — "от стресса, наверное". Так пенсионерка стала бездомной.
До холодов она жила на улице — спала на лавочке у подъезда. С первыми заморозками подалась в приют для бездомных в соседнем Копейске и с тех пор живет при разных благотворительных организациях. Родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью, нет. "Да и не хотелось сначала просить ни у кого. Гордости много было", — признается баба Рая. Три последних месяца она провела в центре реабилитации для алко- и наркозависимых. В подобном лечении она не нуждается, но больше пойти было некуда, а руководство центра приняло пенсионерку в виде исключения.
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Руководитель благотворительной организации Екатерина Петрова знакома с Раисой практически с начала ее злоключений. Фонд помогает бездомным, его основной проект — "Автобус жизни", который доставляет в несколько точек города еду и чистую одежду для оказавшихся на улице. Впрочем, сотрудники организации утверждают: треть их подопечных — малоимущие, у которых есть жилье, но нет средств даже на предметы первой необходимости. Также волонтеры навещают бездомных в социальных учреждениях.
"Мы приходили в приют, в котором жила баба Рая, там с ней и познакомились. Потом этот центр закрылся, она чудом не оказалась на улице — пришла на пункт раздачи еды бездомным, мы подыскали ей новый приют", — вспоминает Петрова.
Волонтеры и сотрудники центра реабилитации, где сейчас обитает баба Рая, в один голос говорят: ее жизнелюбию можно позавидовать.
"Мы все очень любим бабу Раю. Она очень позитивная, всегда улыбается. Все бездомные жалуются на жизнь, а она — нет", — характеризует бабушку Екатерина Петрова.
Общественники планируют опекать Раису и тогда, когда она обретет дом, — будут следить, чтобы не случилось ничего плохого. "Стану огородом заниматься и книги читать", — предвкушает переезд баба Рая.
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