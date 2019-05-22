Боевики за сутки нарушили режим перемирия в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйесет-Искандер (трижды), Нахшебба (дважды), Дарх-Абу-Асад (дважды), Сафсафа (дважды), Мукатталь, Калъат-Марза провинции Латакия, Кафер-Нбуда (трижды), Хама, Масьяф, Эль-Хайрат, Карнас, Хамамият, Скальбия провинции Хама, района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - сказал он.

Купчишин добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в районе Мухаммед Бек города Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Он также рассказал, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 21 мая амнистированы почти 58 тысяч человек.