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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики за сутки нарушили режим перемирия в трех сирийских провинциях

Вчера, 22:20
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Сирии
Последствия обстрела в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.
"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйесет-Искандер (трижды), Нахшебба (дважды), Дарх-Абу-Асад (дважды), Сафсафа (дважды), Мукатталь, Калъат-Марза провинции Латакия, Кафер-Нбуда (трижды), Хама, Масьяф, Эль-Хайрат, Карнас, Хамамият, Скальбия провинции Хама, района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - сказал он.
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Купчишин добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в районе Мухаммед Бек города Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.
Он также рассказал, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 21 мая амнистированы почти 58 тысяч человек.
Как добавил руководитель российского Центра, для обеспечения добровольного и беспрепятственного выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации власти Сирии подготовили к работе пункты пропуска в районе населенных пунктов Суран провинции Хама и Абу Эд-Духур провинции Идлиб.
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