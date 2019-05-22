На Тамбовщине в 2019 году будут капитально отремонтированы 253 многоэтажки

ТАМБОВ, 22 мая - РИА Новости . В Тамбовской области по программе капитального ремонта многоквартирных домов в этом году новый облик обретут 253 многоэтажки в 37 муниципалитетах региона, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, объем финансирования программы этого года составляет 616,4 миллиона рублей. Сейчас в регионе завершается период проведения аукционов, заключения договоров. По информации, предоставленной Фондом ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, на данный момент эту стадию прошли 172 многоквартирных дома, включенных в программу.

"Губернатор Александр Никитин ставит конкретные задачи перед ответственными за реализацию программы капремонта: не сбавлять темпы, поднять качество работ, использовать энергоэффективные технологии ремонта, и этим задачам подчинены действия подрядчиков во всех муниципалитетах. Ремонтные работы уже начались в городах Тамбов и Рассказово, Инжавинском и Тамбовском районах", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в течение последних нескольких лет ремонт и переустройство крыш остается самым востребованным видом работ для многоквартирных домов в регионе. В частности, по программе этого года крыши будут отремонтированы на 152 многоэтажках. На эти цели направят более 256 миллионов рублей. В 65 многоэтажках отремонтируют инженерные системы, в 49 – фасад, в трех – подвальные помещения. В 20 многоквартирных домах заменят 84 лифта.