В Воронежской области открылся завод по производству картона

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Компания "ЕВРОПАК" открыла в индустриальном парке "Масловский" под Воронежем производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары мощностью 188 миллионов квадратных метров в год и объемом инвестиций 4 миллиарда рублей, сообщает в среду правительство Воронежской области.

"За время существования индустриального парка "Масловский" сюда привлечено 17 резидентов и около 20 миллиардов инвестиций. Объем вложений предприятия, которое мы открыли сегодня, составляет порядка 4 миллиардов рублей, а в планах – и в дальнейшем рассматривать Воронежскую область в качестве площадки для размещения своих инвестиций", - сказал Беспрозванных.

"Выработка на одного человека на предприятии будет составлять 18 миллионов рублей в год. Безусловно, это хороший пример того, каким должно быть современное предприятие. Привлекая инвесторов, мы конечно нацеливаемся на то, чтобы предприятия всегда строились с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест", - сказал губернатор.