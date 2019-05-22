МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. С начала мая в Балашихе ликвидировали 2,5 тысячи дорожных ям, до конца месяца планируется закончить ремонт шести-семи дорог. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Юрова.
"С начала мая 2019 года мы отремонтировали шесть муниципальных дорог на улицах Московской, Молодежной, Чапаева, Пехорской, Рыбачьей и Рождественской. На дорогах заменили верхний слой дорожного покрытия, заменили бортовой камень и отремонтировали прилегающие тротуары. Всего в список по ремонту входят 49 дорог. На работы выделено более 230 миллионов рублей", – пояснил Сергей Юров.
Также Сергей Юров отметил, что сейчас ремонт проводят на 15 муниципальных дорогах: Новском и Балашихинском шоссе, улицах Краснозвездной, Оранжерейной, Льва Толстого и других. Также в этом году ремонтные работы проведут в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, на улицах Никольской, Рождественской.