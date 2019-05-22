С начала мая в Балашихе ликвидировали 2,5 тысячи дорожных ям

"С начала мая 2019 года мы отремонтировали шесть муниципальных дорог на улицах Московской, Молодежной, Чапаева, Пехорской, Рыбачьей и Рождественской. На дорогах заменили верхний слой дорожного покрытия, заменили бортовой камень и отремонтировали прилегающие тротуары. Всего в список по ремонту входят 49 дорог. На работы выделено более 230 миллионов рублей", – пояснил Сергей Юров.