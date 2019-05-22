Ремонт дорог в Коломенском округе обойдется в 150 миллионов рублей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Коломенском городском округе начался ремонт муниципальной дорожной сети. В этом году планово нужно отремонтировать 30 километров дорог. Об этом сообщил телеканал В Коломенском городском округе начался ремонт муниципальной дорожной сети. В этом году планово нужно отремонтировать 30 километров дорог. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городского округа.

К ремонтным работам приступила коломенская подрядная организация "Стройиндустрия-В". Согласно графику, работы завершат до конца августа. На дорогах поменяют бордюры, асфальт, дорожные знаки и тротуары.

Всего в текущем году в муниципалитете отремонтируют 59 участков дорог протяженностью около 30 километров. Отмечается, что больше половины из них вошли в программу ремонта по результатам голосования на портале "Добродел".

На ремонтные работы выделили 151,8 миллиона рублей, 144,3 миллиона из них — это субсидии дорожного фонда Московской области, остальные средства из бюджета муниципального образования.

"Очень важно, чтобы данная работа проводилась в соответствии с графиком, но не в ущерб качеству. На подрядной организации лежит большая ответственность, в том числе и перед жителями округа", – отметил Денис Лебедев, глава Коломенского городского округа.