Prada откажется от использования натурального меха

"Являясь частью Prada Group, Prada объявил при сотрудничестве с Всемирным альянсом против мехов (Fur Free Alliance), что он больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020", - говорится в заявлении.

В конце 2017 года модные бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении, пополнив список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci. Также в 2018 году от использования натурального меха отказался модный дом Versace. В конце 2018 года французская компания Chanel решила не использовать натуральный мех и кожу экзотических животных в своих изделиях.