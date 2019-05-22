Эксперт рассказал, каких IT-специалистов не хватает в России

ИННОПОЛИС (Татарстан), 22 мая - РИА Новости. Дефицит специалистов, обладающих компетенциями в области информационных технологий, на российском рынке труда достигает 1 миллиона человек, к ним относятся как рядовые программисты, так и профессионалы на стыке технологических и бизнес-направлений, рассказал РИА Новости директор по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика" Андрей Сельский.

По его словам, в настоящее время ситуация с кадрами на рынке труда двоякая. В типичной ситуации рынок способен самостоятельно регулировать себя, а компании находят способы найма и развития нужного персонала.

"Но в случае необходимости масштабной трансформации и перехода к цифровой экономике на уровне страны, сложившихся рыночных механизмов недостаточно, важна поддержка государства для структурной перестройки рынка труда. Поэтому фундаментально нехватка профессионалов в IT-отрасли достаточно велика: консенсусно она оценивается примерно в 1 миллион человек, при том, что вся IT-отрасль в России примерно 1 миллион человек и составляет", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019).

В настоящее время, по его словам, спрос наблюдается на разного рода специалистов. "На рынке труда есть неудовлетворенный спрос как на массовые специальности с относительно низким уровнем оплаты труда, так и на очень высококвалифицированные и высокооплачиваемые. Если мы говорим о второй категории, к которой можно отнести, например, аналитиков данных, специалистов в области искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейн и так далее, - то это дефицит", - рассказал Сельский.

"Кроме того, участники рынка говорят о нехватке людей, способных быть драйверами цифровой трансформации - для этого необходимо обладать как компетенциями в технологической сфере, так и бизнес-навыками, - то есть способных говорить одновременно на двух языках - и с бизнес-заказчиком, и с технологическим исполнителем", - добавил он.