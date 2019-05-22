Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T19:20Z
https://ria.ru/20190522/1554818915.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_36:337:3076:2047_1036x0_80_0_0_e72044991a12a30918704c789a19403c.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, каких IT-специалистов не хватает в России

Вчера, 19:20
10020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ИННОПОЛИС (Татарстан), 22 мая - РИА Новости. Дефицит специалистов, обладающих компетенциями в области информационных технологий, на российском рынке труда достигает 1 миллиона человек, к ним относятся как рядовые программисты, так и профессионалы на стыке технологических и бизнес-направлений, рассказал РИА Новости директор по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика" Андрей Сельский.
По его словам, в настоящее время ситуация с кадрами на рынке труда двоякая. В типичной ситуации рынок способен самостоятельно регулировать себя, а компании находят способы найма и развития нужного персонала.
"Но в случае необходимости масштабной трансформации и перехода к цифровой экономике на уровне страны, сложившихся рыночных механизмов недостаточно, важна поддержка государства для структурной перестройки рынка труда. Поэтому фундаментально нехватка профессионалов в IT-отрасли достаточно велика: консенсусно она оценивается примерно в 1 миллион человек, при том, что вся IT-отрасль в России примерно 1 миллион человек и составляет", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019).
В настоящее время, по его словам, спрос наблюдается на разного рода специалистов. "На рынке труда есть неудовлетворенный спрос как на массовые специальности с относительно низким уровнем оплаты труда, так и на очень высококвалифицированные и высокооплачиваемые. Если мы говорим о второй категории, к которой можно отнести, например, аналитиков данных, специалистов в области искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейн и так далее, - то это дефицит", - рассказал Сельский.
"Кроме того, участники рынка говорят о нехватке людей, способных быть драйверами цифровой трансформации - для этого необходимо обладать как компетенциями в технологической сфере, так и бизнес-навыками, - то есть способных говорить одновременно на двух языках - и с бизнес-заказчиком, и с технологическим исполнителем", - добавил он.
Виды Москвы
15 мая, 13:05
Власти Москвы в мае объявят о запуске IT-платформы инновационного кластера
Он привел пример с данными исследования компании HeadHunter, оценившей динамику спроса на базе ключевых слов в описаниях вакансий. "Например, если мы возьмем такие ключевые слова как блокчейн или искусственный интеллект или большие данные, то темпы роста вакансий с указанием таких компетенций, требуемых работодателями, они исчисляются сотнями процентов в год, а кое-где тысячами процентами в год. Их не так много физически, это не сотни и не десятки тысяч вакансий, но это то, где дефицит проявляется наибольшим образом", - отметил он.
1342403
Обсудить 0
ТатарстанРоссияЭкономика
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
14:41У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки
Лента новостейМолния