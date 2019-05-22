Госдеп отметил прогресс по Идлибу в ходе переговоров Путина и Помпео

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в ходе переговоров в Сочи между госсекретарем Майком Помпео и российским президентом Владимиром Путиным был достигнут прогресс по Идлибу.

"Мы считаем, что мы достигли прогресса", - сказал Джеффри, выступая перед комитетом по иностранным делам палаты представителей США.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Путиным призвали его способствовать прекращению огня в сирийском Идлибе.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.