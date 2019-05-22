В Ингушетии четырех мужчин будут судить за кражи из платежных терминалов

НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Заместитель прокурора Ингушетии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в краже денег из 11 платежных терминалов, сообщает надзорное ведомство региона.

"По версии следствия, местные жители, которым от 23 до 26 лет, в ночное время 12 и 15 ноября 2018 года путем механического повреждения 11 платежных терминалов в селениях Плиево, Верхние Ачалуки и в Назрани совершили кражи находящихся в них денежных средств на общую сумму более 137 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины также привели платежные терминалы в неисправное состояние, причинив их владельцам ущерб на общую сумму около 440 тысяч рублей.

"По горячим следам злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Им предъявлено обвинение по статьям "Кража" и "Умышленное уничтожение чужого имущества" УК РФ", - уточняет прокуратура. Санкции данных статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.