Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T18:19Z
https://ria.ru/20190522/1554816925.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ингушетии четырех мужчин будут судить за кражи из платежных терминалов

Вчера, 18:19
407
НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Заместитель прокурора Ингушетии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в краже денег из 11 платежных терминалов, сообщает надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, местные жители, которым от 23 до 26 лет, в ночное время 12 и 15 ноября 2018 года путем механического повреждения 11 платежных терминалов в селениях Плиево, Верхние Ачалуки и в Назрани совершили кражи находящихся в них денежных средств на общую сумму более 137 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины также привели платежные терминалы в неисправное состояние, причинив их владельцам ущерб на общую сумму около 440 тысяч рублей.
"По горячим следам злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Им предъявлено обвинение по статьям "Кража" и "Умышленное уничтожение чужого имущества" УК РФ", - уточняет прокуратура. Санкции данных статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.
Банкноты номиналом 5000 рублей
16 мая, 08:52
Банкомат в Москве принял "билеты банка сувениров" на полмиллиона рублей
320010
Обсудить 0
ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Посла Украины при НАТО назначили замглавы администрации Зеленского
РИА
Новости
Одна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Власть новая – методы старые
Власть новая – методы старые
Производство колбасы на мясокомбинате
Российским предприятиям разрешили поставлять мясную продукцию в Венесуэлу
Лента
новостей
В пермской школе установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
Эксперт назвал московское метро одним из самых безопасных в мире
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Первый российский таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Богдан не попадет под закон о люстрации, заявили в администрации Зеленского
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию 13 июня
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Посольство России в Италии уточнило данные о пострадавших в ДТП с автобусом
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудницы и подопечные крупнейшей церковной социальной службы России – православной службы Милосердие во время проведения Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 2 декабря 2018
РПЦ: на празднике благотворительности "Белый цветок" собрано 4 млн рублей
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоги опроса о строительстве храма
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Партию Зеленского на выборах в Раду может возглавить его советник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
14:41У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки
Лента новостейМолния