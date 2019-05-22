Пресс-конференция детского омбудсмена Анны Кузнецовой

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27 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ, приуроченная ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.