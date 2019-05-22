В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Сообщается, что обвинения в адрес своих коллег выдвинули 25 сотрудников McDonald's. Представитель защиты отметила в ходе телеконференции, что "эти храбрые сотрудники, некоторым из которых всего 16 или 17 лет, заявляют о широком спектре неприемлемого поведения в McDonald's".
4 октября 2018, 18:58Неслучайные связи. Трамп вступил в контакт со всей АмерикойВ 14 часов 18 минут по местному времени американцы увидели на экранах своих мобильников: "Проверка на случай чрезвычайных ситуаций. Не предпринимайте никаких действий". 225 миллионов послушались. А трое жителей Нью-Йорка – нет.
Среди прочего, речь идет о жалобах на недопустимые прикосновения, непристойное поведение и комментарии со стороны руководителей. При этом многие сотрудники ресторанов заявили, что их жалобы "игнорировались или воспринимались как шутка", а другие отметили, что ощутили такие "последствия" подачи жалоб, как сокращение рабочего дня или увольнение.
Латарша Смит, работавшая в ресторане McDonald's в штате Южная Каролина, заявила, что работа стала для нее "личным адом".
Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 680 ресторанов McDonald's.