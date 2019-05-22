В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News

Сообщается, что обвинения в адрес своих коллег выдвинули 25 сотрудников McDonald's. Представитель защиты отметила в ходе телеконференции, что "эти храбрые сотрудники, некоторым из которых всего 16 или 17 лет, заявляют о широком спектре неприемлемого поведения в McDonald's".

Среди прочего, речь идет о жалобах на недопустимые прикосновения, непристойное поведение и комментарии со стороны руководителей. При этом многие сотрудники ресторанов заявили, что их жалобы "игнорировались или воспринимались как шутка", а другие отметили, что ощутили такие "последствия" подачи жалоб, как сокращение рабочего дня или увольнение.

Латарша Смит, работавшая в ресторане McDonald's в штате Южная Каролина, заявила, что работа стала для нее "личным адом".