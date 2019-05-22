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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковной Дубне построили инновационно-технологический центр

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Антон ДенисовВид на город Дубна
Вид на город Дубна
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Инновационно-технологический центр, построенный по заказу администрации города Дубны Московской области, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе министерства жилищной политики Подмосковья.
"Порядка 350 новых рабочих мест появится в инновационно-технологическом центре в Дубне. В центре будут размещены высокотехнологические инновационные производства. Во второй половине 2019 года объект начнет свое функционирование в полном объеме", – цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.
Отмечается, что в рамках проекта возведено два корпуса: в каждом находятся производственные помещения, предназначенные под сдачу в аренду резидентам особо-экономической зоны "Дубна" для организации сборочных производств из готовых деталей.
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