В Подмосковной Дубне построили инновационно-технологический центр

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Инновационно-технологический центр, построенный по заказу администрации города Дубны Московской области, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе министерства жилищной политики Подмосковья.

"Порядка 350 новых рабочих мест появится в инновационно-технологическом центре в Дубне. В центре будут размещены высокотехнологические инновационные производства. Во второй половине 2019 года объект начнет свое функционирование в полном объеме", – цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.