В Подмосковье в здании автосервиса произошел пожар

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двухэтажное здание автосервиса загорелось на площади 650 квадратных метров в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании автосервиса на улице Институтская в поселке Менделеево. На момент прибытия пожарных происходило горение на площади 400 квадратных метров. В 16.47 пожар был локализован на площади 650 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.