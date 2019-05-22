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РИА Новости

В Подмосковье в здании автосервиса произошел пожар

Вчера, 17:32
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двухэтажное здание автосервиса загорелось на площади 650 квадратных метров в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании автосервиса на улице Институтская в поселке Менделеево. На момент прибытия пожарных происходило горение на площади 400 квадратных метров. В 16.47 пожар был локализован на площади 650 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
МЧС России
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